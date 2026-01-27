HABER

Bakımını yaptığı otobüsün altında kalan işçi, hayatını kaybetti

Kayseri'de serviste bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kalan tamirci Cihan Altıntaş (31), hayatını kaybetti.

Bakımını yaptığı otobüsün altında kalan işçi, hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'nde meydana geldi. Rot balans servisinde çalışan Cihan Altıntaş, bakımın için iş yerine gelen yolcu otobüsünü lifte kaldırdı. İddiaya göre, liftin arızalanması sonucu yolcu otobüsü, Altıntaş'ın üzerine düştü. Altıntaş'ın otobüsün altında kaldığını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin aracın altından çıkardığı Altıntaş, ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altıntaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

