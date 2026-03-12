HABER

Munzur Dağı'nda mercek bulutu oluştu

3 bin 300 rakımla Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağının zirvesinde oluşan mercek bulutu ile görsel şölen oluşturdu.

Munzur Dağı, bu kez görsel bir doğa harikasıyla gündemde. Dağın üst kısımlarını ve zirvesini saran, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu, bölgeyi etkisi altına aldı.

Geniş bir alana yayılan bu büyük bulut, dağın karlı manzarasıyla muazzam bir uyum içinde birleşerek büyüleyici bir görüntü oluşturdu.

MERCEK BULUTU NEDİR?

Mercek bulutları, dağın yüksek rakımlarındaki hava şartlarının etkisiyle oluşan özel bir atmosfer olayıdır. Bu bulutlar, dağın zirvesinin etrafında adeta bir "şapka" gibi durur ve dağın etrafındaki hava akımlarının, bulutları yoğunlaştırarak şekil almasına neden oluyor. Özellikle kış mevsiminde, dağın zirvesindeki karla birleşerek ortaya çıkan bu görüntü, dağa tırmananlar ve çevredeki doğaseverler tarafından ilgiyle izleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

