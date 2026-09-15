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Bakırköy’de 4 katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu

İstanbul Bakırköy’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bakırköy’de 4 katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu

Yangın, Yeşilyurt Mahallesi Başak Sokak üzerindeki 4 katlı metruk bir binada gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

Bakırköy’de 4 katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu 1

BAKIRKÖY'DE KORKUTAN YANGIN

Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bakırköy’de 4 katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu 2

İtfaiye ekipleri binada soğutma çalışması başlattı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bakırköy’de 4 katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bakırköy
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