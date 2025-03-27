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Bakırköy'de hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: Metrelerce sürükledi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 16:12
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Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Devrilen direk aracın altın kalarak metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü yaralandı.

Bakırköy'de hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: Metrelerce sürükledi!

Kaza, Atatürk Havalimanı Yeni Havalimanı Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 34 DV 0329 plakalı hafif ticari araç caddede seyir halindeyken sürücüsü Osman Öztürk direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği yerinden sökülerek araçla birlikte metrelerce sürüklendi.

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DUVARA ÇARPIP DURABİLDİ

Araç bir süre daha ilerleyip duvara çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Osman Öztürk'ü ambulans ile hastaneye götürdü.

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Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken elektrik ve itfaiye ekipleri araçta asılı kalan direği vinç yardımı ile ayırarak indirdi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Araç kaza
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