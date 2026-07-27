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Bakırköy'de otomobil refüje çarpıp devrildi: 1 yaralı

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de otomobil refüje çarpıp devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bakırköy Basınköy Mahallesi Ahmet Cevdet İkdam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ELE 361 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp yan yatarak devrildi.

Bakırköy de otomobil refüje çarpıp devrildi: 1 yaralı 1

BAKIRKÖY'DE TRAFİK KAZASI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaza nedeniyle Ahmet Cevdet İkdam Caddesi bir süre polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Olay yerinde yapılan inceleme ve devrilen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden araç geçişine açıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy kaza
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