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Bakırköy’de ticari taksi ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bakırköy’de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, iki araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Bakırköy’de ticari taksi ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza saat 11.30 sıralarında Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki otomobil ve ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi takla atarak yola savrulurken otomobil ise refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken araçların çekici ile kaldırılmasının ardından cadde tamamen trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Bakırköy’de ticari taksi ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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