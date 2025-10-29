Bakü’nün simge yapıları Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Gece boyunca Türk bayrağının ay yıldızlı silüeti, Haydar Aliyev Merkezi'nin kıvrımlı dış cephesine ve Olimpiyat Stadyumu'nun LED aydınlatmalarına yansıtıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Bakü semalarında görsel şölen oluşturdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Haydar Aliyev Merkezi'nin aydınlatılmış görüntüsünü paylaşarak, "Kardeş Türkiye'mizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Haydar Aliyev Merkezi'nde Türk bayrağının dalgalandırılması, kardeşliğimizin bir başka örneğidir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Azerbaycan halkı ve Bakü sakinleri tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü olan bu görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır