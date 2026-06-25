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Seferihisar ve Balçova belediye başkanları gözaltına alındı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de gözaltına alındı.

Seferihisar ve Balçova belediye başkanları gözaltına alındı!
Ufuk Dağ

İzmir hareketli bir sabaha uyandı. Balçova ve Seferihisar belediye başkanları gözaltına alındı. Seferihisar'da toplam gözaltı sayısı ise 24.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İzmir Balçova
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