Seferihisar ve Balçova belediye başkanları gözaltına alındı!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de gözaltına alındı.
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