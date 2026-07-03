Balçova’da seçim tarihi belli oldu

Valilikten yapılan açıklamada, "Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 03.07.2026 tarihli Onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da Balçova Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir" denildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık' gibi suçlamalar kapsamında 26 Haziran’da gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Aynı soruşturma dalgasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır