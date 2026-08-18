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Önce öğretmeni vurdu, sonra sınıfa ateş açtı: Filipinler'de iki ayda ikinci okul saldırısı

Filipinler’de 9. sınıf öğrencisi, tabanca ve tüfekle okuluna girdi. Sınıfta bir öğrenciyi öldüren saldırgan daha sonra yaşamına son verdi. Ülkede 57 gün önce düzenlenen başka bir okul saldırısında da 3 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Önce öğretmeni vurdu, sonra sınıfa ateş açtı: Filipinler'de iki ayda ikinci okul saldırısı
Mehmet Hazar Gönüllü

Filipinler’in güneyindeki Zamboanga kentinde okul günü silah sesleriyle başladı. Ateneo de Zamboanga Üniversitesi bünyesindeki liseye gelen 9. sınıf öğrencisinin yanında tabanca ve tüfek bulunuyordu.

ÖNCE ÖĞRETMENİ VURDU

AP’nin aktardığı ilk bilgilere göre, sınıfa giren öğrenci, önce bir öğretmene ateş etti. Öğretmenin vurulup vurulmadığı henüz netleşmedi.

BİR ÖĞRENCİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Saldırgan ardından sınıftaki 10. sınıf öğrencisini öldürdü. Saldırıda vurulan öğrenci hayatını kaybetti. Saldırgan öğrenci ise daha sonra yaşamına son verdi.

Önce öğretmeni vurdu, sonra sınıfa ateş açtı: Filipinler de iki ayda ikinci okul saldırısı 1

Okuldaki yüzlerce öğrenci tahliye edildi. Üniversite yönetimi başka bir saldırgan bulunmadığını ve durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Önce öğretmeni vurdu, sonra sınıfa ateş açtı: Filipinler de iki ayda ikinci okul saldırısı 2

Üniversite yönetimi başka yaralı olmadığını bildirirken AP, iki kişinin yaralandığını aktardı.

Önce öğretmeni vurdu, sonra sınıfa ateş açtı: Filipinler de iki ayda ikinci okul saldırısı 3

SALDIRIYI CANLI YAYINLADIĞI ŞÜPHESİ

Zamboanga Belediye Başkanı Khymer Adan Olaso, saldırganın üzerinde bir vücut kamerası bulunduğunu söyledi. Saldırının bu kamera aracılığıyla canlı yayımlanmış olabileceği değerlendiriliyor. Polis, doğrulanmamış görüntü ve bilgilerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.

Önce öğretmeni vurdu, sonra sınıfa ateş açtı: Filipinler de iki ayda ikinci okul saldırısı 4

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Öğrencinin iki silahı okula nasıl soktuğu da araştırılıyor.

Önce öğretmeni vurdu, sonra sınıfa ateş açtı: Filipinler de iki ayda ikinci okul saldırısı 5

57 GÜNDE İKİNCİ OKUL SALDIRISI

Filipinler, 22 Haziran’da da benzer bir saldırıyla sarsılmıştı. Tacloban kentindeki San Jose Ulusal Lisesinde 14 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenci silahlı saldırı düzenlemişti. Olayda 3 öğrenci hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Zamboanga’daki saldırı, ülkede yalnızca 57 gün içinde yaşanan ikinci ölümcül okul saldırısı oldu.

Önce öğretmeni vurdu, sonra sınıfa ateş açtı: Filipinler de iki ayda ikinci okul saldırısı 6

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler okul lise saldırı
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