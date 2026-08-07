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Tayland’daki okul katliamında büyükanne ve büyükbaba detayı! 14 yaşındaki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı

Tayland’da yaklaşık 3 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü liseye ateş açarak beş öğretmeni öldüren saldırganın 14 yaşında olduğu ortaya çıktı. Polis, öğrencinin okula gitmeden önce evde büyükanne ve büyükbabasını da öldürdüğünü açıkladı. Saldırgan hastanede hayatını kaybederken yetkililer, 9’u ağır 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırgana ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf da ortaya çıktı.

Tayland’daki okul katliamında büyükanne ve büyükbaba detayı! 14 yaşındaki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Mehmet Hazar Gönüllü

Tayland’ın başkenti Bangkok yakınlarında yaşanan okul saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Nonthaburi eyaletindeki Debsirin Nonthaburi Okulu’nda silahıyla dehşet saçan kişinin 14 yaşında ve dokuzuncu sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Ayrıca saldırının okulda başlamadığı, öğrencinin önce evinde büyükanne ve büyükbabasını öldürdüğü anlaşıldı.

3 BİN KİŞİLİK LİSEYE SALDIRDI

İHA'nın aktardığına göre, Tayland’ın başkenti Bangkok’un kuzeybatısındaki Nonthaburi eyaletinin Bang Kruai ilçesinde bulunan ve 3 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Debsirin Nonthaburi Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde bir öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Tayland’daki okul katliamında büyükanne ve büyükbaba detayı! 14 yaşındaki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı 1

5 ÖĞRETMEN ÖLDÜ, 22 KİŞİ YARALI

Taylandlı yetkililer, okuldaki saldırıda 5 öğretmenin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 9’unun durumunun ağır olduğu, bazılarının ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

Tayland’daki okul katliamında büyükanne ve büyükbaba detayı! 14 yaşındaki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı 2

ÖNCE EVDE DEDESİ VE BÜYÜKANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Olayın ardından saldırganın evinde yapılan incelemelerde dedesi ile büyükannesi de silahla vurularak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yetkililer, ilk belirlemelere göre saldırganın okula gitmeden önce birlikte yaşadığı dedesi ile büyükannesini öldürdüğünü, ardından dedesine ait olduğu belirtilen tabancayı alarak okula gidip saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tayland’daki okul katliamında büyükanne ve büyükbaba detayı! 14 yaşındaki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı 3

KATLİAMI ÖĞRENCİLER VE POLİS ANLATTI

Tayland Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganın silahı okul çantasında okula soktuğu, saldırının nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi. Görgü tanığı öğrenciler, saldırganın okul koridorlarında rastgele ateş açarak bir süre elinde silahla dolaştığını ifade etti. Okulun kontrollü şekilde tahliye edilmesinin ardından binaya giren özel harekat ekipleri, saldırganı olay yerinde hayatını kaybetmiş halde buldu.
Polis ekiplerinin saldırganın çantasında yaptığı incelemede çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Delillere el konulurken, okul saldırısı ile evde işlenen çifte cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tayland’daki okul katliamında büyükanne ve büyükbaba detayı! 14 yaşındaki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı 4

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, yaptığı açıklamada olay nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek ilgili kurumlara yaralılara en hızlı şekilde müdahale edilmesi talimatını verdi. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Charnvirakul, yaşanan trajedinin hükümetin ateşli silahların taşınması ve bulundurulmasına yönelik daha sıkı politikalarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Olay yerine gerekli ekiplerin sevk edildiğini belirten Charnvirakul, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ifade etti.

SALDIRIDA KULLANDIĞI SİLAH GÖRÜNTÜLENDİ

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda saldırıda kullanılan tabanca ile mühimmatlar görüldü. Tayland polisi, silahın saldırganın büyükbabasına ait olduğunu açıkladı. Okulda en az 26 el ateş eden saldırganın çantasında 34 mermi daha bulunduğu bildirildi.

Tayland’daki okul katliamında büyükanne ve büyükbaba detayı! 14 yaşındaki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı 5

Tayland’daki okul katliamında büyükanne ve büyükbaba detayı! 14 yaşındaki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı 6

SALDIRGANA AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN FOTOĞRAF

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, okul koridorunda mor bir forma giyen ve elinde tabanca bulunan bir kişi görülüyor. Görüntüdeki kişinin 14 yaşındaki saldırgan olduğu öne sürüldü.

Tayland’daki okul katliamında büyükanne ve büyükbaba detayı! 14 yaşındaki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı 7

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Anahtar Kelimeler:
Tayland okul katliam lise saldırı
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şerefsiz herif kendide gebermiş.
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