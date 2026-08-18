HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Asuman Şen'e tebrik! İlk talimatını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menderes Belediyesi Başkan Vekili seçilen Asuman Şen ile telefonda görüştü ve Şen'i tebrik etti. Erdoğan, Şen'e ilk talimatını da verdi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Asuman Şen'e tebrik! İlk talimatını verdi
Melih Kadir Yılmaz

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekilini seçmek için seçim yapıldı. Yumruklu kavganın yaşandığı seçimde Cumhur İttifakı, CHP ve Yeni Parti aday çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Asuman Şen e tebrik! İlk talimatını verdi 1

MENDERES BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

3 tur süren seçimlerin son turunda CHP seçimden çekildi. Seçimi ise Cumhur İttifakı'nın adayı olan Asuman Şen 15 oy ile kazandı. Yeni Parti'nin adayı ise 12 oyda kaldı.

ŞEN: "HİZMET İÇİN GELDİK"

Seçimi kazanan Asuman Şen, yaptığı ilk açıklamada hizmet vurgusu yaptı ve kendisini destekleyen meclis üyelerine teşekkür etti. Şen, "Menderes'imize hayırlı uğurlu olsun. Bu bir görev. Meclis üyesi arkadaşlarım teveccüh gösterdiler, bu görevi bana verdiler. Başta bana inanan İl Başkanıma, il teşkilatına, değerli vekillerime, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Asuman Şen e tebrik! İlk talimatını verdi 2

ERDOĞAN'DAN İLK TALİMAT GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şen'i telefonda tebrik etti ve ilk talimatını verdi. Erdoğan, Şen'e belediye çalışmalarıyla ilgili raporları hazırlaması talimatını verirken "Genel Merkez olarak sizlere her türlü desteği vermek suretiyle inşallah Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatalım" ifadelerini kullandı. Şen de Erdoğan'a "Emrinizdeyim" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akşam yemeği için en doğru saat belli oldu! Bu kurala dikkatAkşam yemeği için en doğru saat belli oldu! Bu kurala dikkat
Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındıYeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Menderes Belediyesi ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'a kötü haber! "En düşük seviyeye geriledi"

Trump'a kötü haber! "En düşük seviyeye geriledi"

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.