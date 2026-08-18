Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Asuman Şen'e tebrik! İlk talimatını verdi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekilini seçmek için seçim yapıldı. Yumruklu kavganın yaşandığı seçimde Cumhur İttifakı, CHP ve Yeni Parti aday çıkardı.

MENDERES BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

3 tur süren seçimlerin son turunda CHP seçimden çekildi. Seçimi ise Cumhur İttifakı'nın adayı olan Asuman Şen 15 oy ile kazandı. Yeni Parti'nin adayı ise 12 oyda kaldı.

ŞEN: "HİZMET İÇİN GELDİK"

Seçimi kazanan Asuman Şen, yaptığı ilk açıklamada hizmet vurgusu yaptı ve kendisini destekleyen meclis üyelerine teşekkür etti. Şen, "Menderes'imize hayırlı uğurlu olsun. Bu bir görev. Meclis üyesi arkadaşlarım teveccüh gösterdiler, bu görevi bana verdiler. Başta bana inanan İl Başkanıma, il teşkilatına, değerli vekillerime, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz" dedi.

ERDOĞAN'DAN İLK TALİMAT GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şen'i telefonda tebrik etti ve ilk talimatını verdi. Erdoğan, Şen'e belediye çalışmalarıyla ilgili raporları hazırlaması talimatını verirken "Genel Merkez olarak sizlere her türlü desteği vermek suretiyle inşallah Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatalım" ifadelerini kullandı. Şen de Erdoğan'a "Emrinizdeyim" dedi.