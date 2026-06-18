HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balık avlamak için girdiği baraj gölünde kayboldu

Denizli’nin Güney ilçesinde balık tutmak için dalış yaptığı baraj gölünde kaybolan kişinin bulunması için itfaiye dalgıçları tarafından arama yapılıyor.

Balık avlamak için girdiği baraj gölünde kayboldu

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Denizli’nin Güney ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; balık tutmak için Güney ilçesi bölgesinde Adıgüzel Baraj Gölüne tekneyle açılan üç arkadaştan birisi, zıpkınla av yapmak için baraj gölünde dalış yaptı. Dakikalar geçmesine rağmen su yüzeyine çıkmayan arkadaşlarının hayatından endişe eden iki kişi, kıyıya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım talep etti.

İhbar üzerine bölgede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp şahsın bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli su altı arama kurtarma dalgıçları tarafından yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şırnak merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıŞırnak merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Anadolu Üniversitesine "Spor Dostu Kampüs" ödülüAnadolu Üniversitesine "Spor Dostu Kampüs" ödülü

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.