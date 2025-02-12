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  4. Balık alamadığı için ağlayan küçük çocuk sosyal medyada gündem oldu! Boyu kadar balığı kucakladı!

Balık alamadığı için ağlayan küçük çocuk sosyal medyada gündem oldu! Boyu kadar balığı kucakladı!

12.02.2025 16:49
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
12.02.2025 16:49
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Küçük çocuk, Sivas’ın Zara ilçesinde geçtiğimiz günlerde, anne ve kız kardeşleriyle pazara gitti. Pazar alışveriş yapmaya gelen küçük çocuk, gözlerinde balık almak için arzu dolu bir parıltı ile balık tezgahlarının önünde durdu. Ancak annesi balık almayınca ağlamaya başlayan küçük çocuğa çevreden güzel bir destek geldi. İşte bu anlar gündem oldu...

Elleri cebinde küsen ve ağlamaya başlayan küçük çocuğa, pazar esnafının gözünden kaçmadı. Çocuğun gözlerindeki üzüntüyü fark eden balıkçılar, onu teselli etmek ve yüzünü güldürmek amacıyla harekete geçti.

“KUCAKLA GÖTÜR EVİNE”

Ağlamaya başlayınca annesi ne yapacağını şaşırdı. Israrla balık için tezgahın önünde duran küçük çocuk, balıksız eve gitmek istemediğini açıkça belirtmiş oldu.

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Esnaf bu duruma daha fazla dayanamadı ve çocuğa büyük bir balık hediye etti. Çok kısa şaşıran ve sevinen çocuk, balığı kaybetmek istemedi ve kucakladığı gibi yürüdü. Bu anlar sosyal medyada çok beğenildi.

ESNAF TAKDİR TOPLADI

Esnaf, “hadi eve götür,kucakla” diyerek çocuğu sevindirdi. O anlar, çevredeki balıkçılar tarafından kaydedildi. Çocuğun tepkisi pazardaki diğer esnaflar hem de alışveriş yapan diğer insanlar tarafından keyifle karşılandı ve takdir topladı.

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SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Sosyal medyada gelen yorumlar da genellikle esnafın davranışı oldukça beğenildi. İşte bazı yorumlar:

  • “Helal olsun usta”
  • “Ay kıyamam sana”
  • “İyi ki var böyle insanlar”
  • “Balıkçı adamsın, Allah razı olsun” denildi.

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Bazı kullanıcıları da bu durum düşündürdü. İşte bazı düşündüren yorumlar:

  • “3 tarafı denizlerle çevrili ülkemde halbuki bizim bedavaya balık yememiz gerekirdi”
  • “Ben bunu hiç anlamadığım yarımada ülkesi olmamıza rağmen balık bile pahalı” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
balık Sivas
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