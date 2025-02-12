Balık alamadığı için ağlayan küçük çocuk sosyal medyada gündem oldu! Boyu kadar balığı kucakladı!

Elleri cebinde küsen ve ağlamaya başlayan küçük çocuğa, pazar esnafının gözünden kaçmadı. Çocuğun gözlerindeki üzüntüyü fark eden balıkçılar, onu teselli etmek ve yüzünü güldürmek amacıyla harekete geçti.

“KUCAKLA GÖTÜR EVİNE”

Ağlamaya başlayınca annesi ne yapacağını şaşırdı. Israrla balık için tezgahın önünde duran küçük çocuk, balıksız eve gitmek istemediğini açıkça belirtmiş oldu.

Esnaf bu duruma daha fazla dayanamadı ve çocuğa büyük bir balık hediye etti. Çok kısa şaşıran ve sevinen çocuk, balığı kaybetmek istemedi ve kucakladığı gibi yürüdü. Bu anlar sosyal medyada çok beğenildi.

ESNAF TAKDİR TOPLADI

Esnaf, “hadi eve götür,kucakla” diyerek çocuğu sevindirdi. O anlar, çevredeki balıkçılar tarafından kaydedildi. Çocuğun tepkisi pazardaki diğer esnaflar hem de alışveriş yapan diğer insanlar tarafından keyifle karşılandı ve takdir topladı.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Sosyal medyada gelen yorumlar da genellikle esnafın davranışı oldukça beğenildi. İşte bazı yorumlar:

“Helal olsun usta”

“Ay kıyamam sana”

“İyi ki var böyle insanlar”

“Balıkçı adamsın, Allah razı olsun” denildi.

Bazı kullanıcıları da bu durum düşündürdü. İşte bazı düşündüren yorumlar: