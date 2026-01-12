HABER

Balık tezgâhları yakın takipte

Edirne’de su ürünlerinde sürdürülebilirlik, kalite ve tüketici güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimler aralıksız sürdürülüyor.İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli kontrol ve denetim ekipleri, balık tezgâhları ile su ürünleri satış noktalarında gerçekleştirdikleri kontrollerde, ürünlerin mevzuata uygunluğu, izlenebilirliği, avlanma yasaklarına uyum ve hijyen şartlarını detaylı şekilde inceliyor.

Edirne’de su ürünlerinde sürdürülebilirlik, kalite ve tüketici güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimler aralıksız sürdürülüyor.

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli kontrol ve denetim ekipleri, balık tezgâhları ile su ürünleri satış noktalarında gerçekleştirdikleri kontrollerde, ürünlerin mevzuata uygunluğu, izlenebilirliği, avlanma yasaklarına uyum ve hijyen şartlarını detaylı şekilde inceliyor. Denetimler sırasında mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemler uygulanırken, yetkililer su ürünleri kaynaklarının korunması, kayıt dışılığın önlenmesi ve vatandaşlara güvenilir gıda sunulması amacıyla denetimlerin hafta içi ve hafta sonu kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Balık tezgâhları yakın takipte 2

Kaynak: İHA

