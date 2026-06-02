Balık tutarken nehre düşen şahsı arama çalışması 6’ncı gününde devam ediyor

Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkiinde 28 Mayıs tarihinde akrabalarıyla birlikte balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri’ne düşen Sekman Aktaş (62) için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede Kahramanmaraş AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye su altı arama ekipleri ile Adıyaman’dan gelen dalgıç ekipleri koordineli şekilde görev yapıyor. Arama çalışmalarında 2 bot, 1 dron ve 9 araç kullanılırken, 15 su altı dalgıç personeli, 5 su üstü arama personeli, 6 asayiş ekibi ve 3 sağlık personeli olmak üzere toplam 29 personel sahada görev yapıyor.

Ekiplerin Ceyhan Nehri ve çevresindeki tarama faaliyetlerini sürdürdüğü, Sekman Aktaş’a henüz ulaşılamadığı ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

