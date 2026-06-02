HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balık tutarken nehre düşen şahsı arama çalışması 6’ncı gününde devam ediyor

Kahramanmaraş’ta balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri’ne düşen Sekman Aktaş’ı arama çalışmaları 6’ncı gününde de sürüyor.

Balık tutarken nehre düşen şahsı arama çalışması 6’ncı gününde devam ediyor

Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkiinde 28 Mayıs tarihinde akrabalarıyla birlikte balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri’ne düşen Sekman Aktaş (62) için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede Kahramanmaraş AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye su altı arama ekipleri ile Adıyaman’dan gelen dalgıç ekipleri koordineli şekilde görev yapıyor. Arama çalışmalarında 2 bot, 1 dron ve 9 araç kullanılırken, 15 su altı dalgıç personeli, 5 su üstü arama personeli, 6 asayiş ekibi ve 3 sağlık personeli olmak üzere toplam 29 personel sahada görev yapıyor.
Ekiplerin Ceyhan Nehri ve çevresindeki tarama faaliyetlerini sürdürdüğü, Sekman Aktaş’a henüz ulaşılamadığı ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Balık tutarken nehre düşen şahsı arama çalışması 6’ncı gününde devam ediyor 1

Balık tutarken nehre düşen şahsı arama çalışması 6’ncı gününde devam ediyor 2

Balık tutarken nehre düşen şahsı arama çalışması 6’ncı gününde devam ediyor 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı açıklanıyorSon dakika | Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı açıklanıyor
3 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu3 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

Akılalmaz kaza! Mahalle sokağa döküldü, binalar tahliye edildi

Akılalmaz kaza! Mahalle sokağa döküldü, binalar tahliye edildi

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.