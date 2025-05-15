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Balık tutarken ölümden döndü! Kayalıklardan düşen genç yaralı halde kurtarıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir genç, balık tutarken dengesini kaybetmesi neticesinde kayalıklardan denize düştü. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen genç, ekipler tarafından kurtarıldı.

Balık tutarken ölümden döndü! Kayalıklardan düşen genç yaralı halde kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi mevkiinde bulunan Yelkenkaya'da bir genç, balık tutmaya çalışırken dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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EKİPLER DENİZDEN ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, vücudunda kırıklar olan yaralıyı sudan çıkararak deniz botuna aldı. Karaya çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Darıca
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