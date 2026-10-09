Savaşın ortasındaki Riyad'da can kaybı yükseldi! Husilerden Suudi Arabistan'a füze yağmuru

Yemen’deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki saldırılar devam ediyor. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na dün düzenlenen iki ayrı saldırıda 3 Suudi vatandaşının hayatını kaybettiğini, yaralananlar olduğunu açıkladı. 6-7 Ekim’de Abha ve Riyad’daki havalimanlarına düzenlenen saldırılarda da 3 kişinin öldüğü bildirilmişti.

UÇAK HASAR ALDI

Husilerin, dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği saldırıda 1 uçak hasar aldı. Havalimanında siyah dumanlar yükselirken, uçağın park halinde ve boş olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, söz konusu uçağın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Adı açıklanmayan 3 kaynak, uçağın Suudi Arabistan devlet hava yolu şirketi Saudia Airlines’a ait olduğunu belirtti.

DÜN UÇUŞLARIN YARISI İPTAL EDİLDİ

Havacılık analiz şirketi Cirium tarafından derlenen verilere göre, dün yerel saatle 18.00 itibarıyla Kral Halid Uluslararası Havalimanı kalkışlı uçuşların neredeyse yarısı iptal edildi, bugün ise Suudi havalimanları genelinde 31 uçuş iptali daha bekleniyor. Saldırının ardından Lufthansa ve Air India ise Riyad uçuşlarını askıya aldıklarını açıkladı.

İKİ AYRI FÜZE SALDIRISINDA 3 CAN KAYBI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bugün, saldırılarda yeni can kaybı açıkladı. Genel Müdürlük, dün başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Genel Müdürlük, ilk saldırının havalimanı tesislerini, ikincisinin ise bir uçağı hedef aldığını belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN SALDIRILARINDA 'PAKİSTAN' İDDİASI

Öte yandan Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının kullanıldığı iddia edildi. New York Times'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pakistanlı yetkili, Suudi Arabistan'ın Husilere saldırılarında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının kullanıldığını belirtti. İsminin açıklanmamasını isteyen başka bir Pakistanlı yetkili ise Pakistan'ın rolünün, Yemen'de bir kara harekatı yürütmekten ziyade, hava desteğiyle Husilerin insansız hava aracı ve füze tehditlerini etkisiz hale getirmeye odaklanmak olduğunu belirtti. ABD ordusu eski Pakistan Ateşesi David O. Smith ise gizli bilgilere erişiminin olmadığını ancak, analistler arasında şu anda Suudi Arabistan'da konuşlu 8 bin civarında Pakistan askeri olduğunun değerlendirildiğini aktardı.

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3 KİŞİ DAHA ÖLMÜŞTÜ

Dün yapılan açıklamada ise, Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı’na 6-7 Ekim’de düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır