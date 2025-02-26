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  4. Balık tutmak isterken ağına takıldı! Görenler gözlerine inanamadı: "Ben mi sana 'yakalan' dedim"

Balık tutmak isterken ağına takıldı! Görenler gözlerine inanamadı: "Ben mi sana 'yakalan' dedim"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.02.2025 14:35
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Antalya'nın Finike ilçesinde amatör balıkçı Selçuk Çele'nin avlanmak için denize attığı oltasına balık yerine martı takıldı. Çele'nin martıyı kıyıya çekip, olta iğnesinden kurtardıktan sonra bıraktığı anlar, kameraya yansıdı.

Balık tutmak isterken ağına takıldı! Görenler gözlerine inanamadı: "Ben mi sana 'yakalan' dedim"

Finike ilçe merkezinin liman bölgesindeki mendirekte balık avlamak isteyen Selçuk Çele, dün saat 14.00 sıralarında oltasını denize attı. Bu sırada su yüzeyinde bulunan martılardan biri, Selçuk Çele'nin olta iğnesine takıldı. Martıyı kıyıya çeken Selçuk Çele, gagasındaki iğneden dikkatli şekilde kurtardıktan sonra hayvanı bıraktı. Bu anlar, Selçuk Çele'nin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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'ISIR BAKALIM, İÇİN SOĞUDU MU'

Görüntülerde denize attığı oltasıyla martı yakaladığını gören Selçuk Çele'nin gülerek, "Martı yakaladım. Bu akşam martı pilav yiyeceğiz" dediği duyuldu. "Ben mi sana 'yakalan' dedim. Yapacak bir şey yok. Dur kurtaracağım" diyerek martıyı kıyıya çeken Selçuk Çele'nin, hayvanı gagasına takılan iğneden kurtardığı görüldü. Kendisini ısırmaya çalışan martıya, "Isır bakalım, için soğudu mu" diyen Selçuk Çele'nin birkaç kez elini ısıran hayvanı daha sonra bıraktığı anlar, görüntülerde yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
balık antalya Finike martı olta
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