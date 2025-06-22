Balık tutuyordu! Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Olay, Sahilköy Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi Cüri Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde balık avlayan 17 yaşındaki Birol Küçük, otlukların arasından başka bir alana geçmeye çalışırken oltasının yüksek gerilim hattı tellerine takılması sonucu elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Ünye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmalar sonrası gencin oltasını, ayakkabısını ve yanmış kıyafetlerini incelemek üzere karakola götürdü.

36 BİN VOLTLUK ELEKTRİK OTLUK ALANI DA TUTUŞTURDU

Gencin akıma kapıldığı yerde ise küçük çapta yangın çıktı. Bölgeden geçen yüksek gerilim hattının ekipler tarafından yapılan incelemelerde 36 bin voltluk bir elektrik akımının geçtiği öğrenildi. Yangın bölgede bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)