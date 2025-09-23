HABER

Balıkçı esnafına yönelik denetim

Afyonkarahisar’da seyyar su ürünleri satan balıkçı esnafına yönelik denetim gerçekleştirildi.Denetim İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Afyonkarahisar’da seyyar su ürünleri satan balıkçı esnafına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Denetim ardından yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü kontrol ekipleri tarafından, Fatih ve Mecidiye pazar yerlerinde bulunan su ürünleri satış noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Satışa sunulan balıkların boy, satış zamanı ve tazeliği kontrol edildi.

‘Su Ürünleri Kanunu’ çerçevesinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Vatandaşlarımızın sofralarına taze ve sağlıklı balıkların ulaşması için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Afyonkarahisar
