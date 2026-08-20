Balıkçıdan palamut müjdesi! 5 kişilik aile 200 liraya doyacak

Denizlerde av sezonuna yönelik heyecanlı bekleyiş sürerken, balıkçı tezgahlarında palamut beklentisi şimdiden yüzleri güldürüyor. Eskişehir'de balıkçı esnafı olan Selahattin Arslanbenzer, her 3-4 senede bir yaşanan palamut bolluğunun bu yıl yeniden görüleceğini belirtti. Ekonomik olarak da vatandaşın yüzünü güldürecek olan bu durumun, Türkiye genelinde en temiz ve sağlıklı gıda alternatifini sunacağını ifade eden Arslanbenzer, bir kilogramlık palamut ile 5 kişilik bir ailenin rahatlıkla karnını doyurabileceğini aktardı. Palamudun hamsi miktarını doğrudan etkilediğini söyleyen deneyimli balıkçı, vatandaşları taze balık seçimi konusunda da uyardı.

"BİR KİLONUN ÜZERİNDEKİ BALIKLA 5 KİŞİ KARNINI DOYURACAK"

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Selahattin Arslanbenzer, palamut bolluğunun ekonomik bir fırsat olduğuna değinerek, "Eskişehir'den Türkiye'ye çok müjdeli, çok güzel bir haber vereceğim. Bu sene palamut balığının bolluğu var. Her 3-4 senede bir palamut balığı çıkar, bu sene de çok acayip palamut balığı var. Balıkların ucuz olacağını ve halkın balığa doyacağını düşünüyorum. Şu ekonomik durumda Türkiye'de yenilebilecek, gıda yönünden hem temiz hem güzel hem de en ucuz balıktır. Şimdi palamut çıktığı zaman kilosu aşağı yukarı 200 lirayı geçmeyecek. 200 lirayı geçmediği zaman 1 kilonun üzerindeki balıkla 5 kişi karnını doyuracak. Hem ekonomik yönden hem gıda yönünden çok güzel, hem de denizde hiçbir hile karıştırılmamış bir balık" ifadelerini kullandı.

"PALAMUT HAMSİYİ KOVALAR, HAMSİ YÜZDE 50 DAHA AZ OLACAK"

Palamut bolluğunun hamsi miktarını olumsuz etkileyeceğini dile getiren Arslanbenzer, "Palamudun olduğu yerde hamsi çok az olur. Çünkü palamut hamsiyi her zaman kovalar. Hamsinin olduğu sezon palamut olmaz, palamudun olduğu zaman hamsi olmaz. Hamsi hiç olmayacak anlamına gelmez ama geçen seneye göre yüzde 50 daha az olacak" dedi.

"VATANDAŞ BALIK PAHALI DİYE GİDİP DE FAZLA PARA VERMESİN"

Vatandaşların fiyat ve kalite arasındaki ilişkiyi yanlış yorumladığına da değinen Arslanbenzer, başından geçen ilginç bir olayı şu sözlerle anlattı:

"Eskişehir'de ve tüm Türkiye'de balıkların ucuz olması kalitesiz anlamına gelmez. Pahalı olması kaliteli anlamına da gelmez. Bir balık denizden çok çıktığı zaman ucuz, az çıktığı zaman pahalıdır. Vatandaşın 'balık pahalı' diye gidip de fazla para verip yemesin. Benim 5-6 tane tezgahım var. Birisinde balığı 25 liraya satıyorum, diğerinde 300 liraya satıyorum. 25 liradan sattığımla 200 liraya sattığım balığın tezgahları arasında 30 metre var. O tezgahtan bu tarafa gelen adam, 'Abi 25 liraya orada kötü balık satılıyordu, ver buradan 200 liradan 2 kilo balık ver' diyor. Biz de diyemiyoruz ki bu balık da bizim, şu balık da bizim. Vatandaş balıktan çok az anlıyor. Gelirken balığa bakmalarını istiyoruz; süzgeçlerinin canlı olması, sırtının canlı olması ve gözlerinin canlı olması yeterli."

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır