Balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan balık avı yasağı 1 Eylül’de sona erecek. Samsunlu balıkçılar, av sezonunun başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. Teknelerini limana getiren balıkçılar, motor ve ekipmanların bakımını yaparken, yıpranan ağlarını da onarıyor.

Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Cemal Malkoç, “2026-2027 yılı balık av sezonu için hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Yüzde 90’lık kısmını aştık. Gemilerin işlemlerini yaptık, boyama işleri tamamlandı. Şimdi de makine bakımları, ağ bakımları ve son rötuşları yapıyoruz. Önümüzdeki hafta gemilerin bir deneme seyrini yapıp limana geleceğiz. Ondan sonraki hafta da çalışacak personelleri ayarlayacağız” diye konuştu.

‘ANADOLU TARAFINDA, PALAMUDUN BOL OLDUĞUNUN İŞARETLERİNİ GÖRÜYORUZ’

“Bu yıl için geçen yıllara nazaran biraz daha umutluyuz” diyen Cemal Malkoç, şöyle konuştu:

“Çünkü sezon daha açılmadan Karadeniz’de, bizim tabirimizle palamut işaretleri bu sene biraz hareketli başladı. Daha İğneada’dan hatta Bulgaristan’dan Hopa’ya kadar Karadeniz sahili boyunca gerek amatör balıkçı arkadaşlarımız gerekse diğer paydaşlar, bir şekilde avladıkları balıklardan bu senenin, en azından Anadolu tarafında, palamudun biraz daha bol olduğunun işaretlerini görüyoruz. Ama 15 Ağustos’ta açılacak olan kıyı balıkçılığıyla palamut avcılığı, bunun ne kadar istikrarlı olup olmayacağını bir nevi gösterecektir. Biz Karadeniz balıkçılığı olarak, 1 Eylül’de denize çıkacağız. Bu da 1 Eylül ile 10 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’in geleceği ile ilgili düşüncelerimizin daha oturaklı olmasını sağlayacaktır. Çünkü şimdiden 'denizde şunlar olacak' dememiz biraz afaki olur. Bu yılki sezonun diğer sezonlardan bir farkı daha var. Daha önceki yıllarda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne yaptığımız müracaatlar neticesinde, 15 Ağustos'ta yasak olan palamut avcılığı geçen yıl serbest edildi. Fakat geçen yıl palamudun olmayışı nedeniyle hem halk adına hem de balıkçı adına avlanamayınca bunun bir faydasını göremedik. Ama bu sene palamut balıkçılığının 15 gün erken başlayacak olması hem kıyı balıkçımız için büyük bir avantaj hem de okullar öncesi vatandaşlarımızın bol proteinli balıklardan faydalanması için umutla beklediğimiz bir gelişme. Yani böyle bir umudumuz var bu sene için,”