Balıkçılara "fırtına" uyarısı

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede beklenen fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle balıkçıları ve amatör denizcileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgede etkili olması beklenen fırtına, kuvvetli yağış ve buna bağlı deniz seviyesinde yükselme riskine dikkat çekildi.

Açıklamada, özellikle denize açılacak balıkçılar ve amatör denizcilerin tedbirli davranmaları istendi. Uyarıda, küçük tekne sahipleri ile balıkçı barınaklarında gerekli emniyet önlemlerinin alınmasının önemine vurgu yapılırken, hava ve deniz şartları normale dönene kadar denize açılmaktan kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca kıyı kesimlerinde bulunan vatandaşların muhtemel su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Yetkililer, olumsuzluk yaşanması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ya da Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı görev telefonu üzerinden irtibata geçilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

