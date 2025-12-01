HABER

Balıkesir 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece ise 2°C’ye düşecek. Nem oranı %85 ile %90 arasında kalacak. İlerleyen günlerde hava açık olacak. 2 Aralık'ta sıcaklık gündüz 13.8°C, gece 8.7°C civarında seyredecek. Yağmur ve çisenti beklenirken, dışarda uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak önemli olacak. Hava koşullarında dikkatli olmak gerekecek.

Devrim Karadağ

1 Aralık 2025 Pazartesi günü Balıkesir'de hava durumu genellikle kapalı olacak. Bulutlar hakim olacak. Sıcaklık gündüz 13°C civarında seyredecek. Gece ise 2°C'ye kadar düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Yaklaşık %85 ile %90 arasında bir değer görülecek. Rüzgar hızı 3.7 km/saat ile 8.6 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saat 08:09'da gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:43'te olacak.

İlerleyen günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 2 Aralık Salı günü hava açık olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklık gündüz 13.8°C, gece ise 8.7°C civarında kalacak. 3 Aralık Çarşamba günü hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar aynı seviyelerde, gündüz 13.8°C ve gece 8.7°C olacak. 4 Aralık Perşembe günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 6°C civarında olacak.

5 Aralık Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık gündüz 13°C, gece 7°C olacak. 6 Aralık Cumartesi günü bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklık gündüz yine 13°C, gece 7°C civarlarında kalacak. 7 Aralık Pazar günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 13°C, gece ise 10°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Yağışlı günlerde dışarıda uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmeliyiz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gerekebilir. Yağışlı günlerde yolların kaygan olabileceğini unutmamalıyız. Sürüş esnasında dikkatli olmak ve trafik kurallarına uymak önemlidir.

