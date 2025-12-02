Balıkesir 02 Aralık Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 12°C, gece ise en düşük sıcaklık 2°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %96, rüzgar hızı 3.5 km/saat, basınç seviyesi 1021 mb bekleniyor. Gün doğumu saati 08:15, gün batımı ise 17:50'dir.

3 Aralık Çarşamba günü hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 13°C, gece en düşük sıcaklık 2°C olarak öngörülmektedir. 4 Aralık Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık yine 13°C, gece en düşük sıcaklık 4°C bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü ise yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 11°C, gece en düşük sıcaklık 6°C tahmin ediliyor.

Mevsim geçişleri sırasında hava koşullarındaki ani değişiklikler sağlık açısından riskler taşıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler dikkat etmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Bol sıvı tüketmek ve düzenli uyumak önemlidir. Ayrıca kalabalık ortamlardan kaçınmak gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek de önem taşır. Hijyen kurallarına uymak hastalık riskini azaltabilir. Düzenli egzersiz yapmak ve stres seviyesini düşük tutmak, bağışıklık sistemini destekler. Kapalı ortamları sık sık havalandırmak da faydalıdır. Aşıları güncel tutmak sağlığı korur.