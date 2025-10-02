Balıkesir 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklığının ise 9°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10.92 km hızla esecek. Nem oranı ise %32 civarında tahmin ediliyor.

3 Ekim Cuma günü hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Hafif yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. Gündüz sıcaklığının 14°C, gece sıcaklığının 9°C olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5.6 km hızla esecek. Nem oranı %75 civarında olacak.

4 Ekim Cumartesi günü ise açık ve güneşli bir hava durumu tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığının 18°C olması öngörülmekte.

Mevsim geçişleri sırasında hava koşullarındaki ani değişiklikler sağlık risklerini artırabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler daha fazla etkilenebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmek önemlidir. Bol sıvı tüketmeye ve düzenli uyumaya dikkat edilmesi gerekir. Kalabalık ortamlardan kaçınmak da faydalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek hijyen kurallarına uymak hastalık riskini azaltır. Düzenli egzersiz yapmak ve stres seviyesini düşük tutmak genel sağlığı iyileştirebilir.