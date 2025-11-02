Balıkesir 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde sisli başlayacak. Gün boyunca bulutlar arasında güneşli dönemler olacak. En yüksek sıcaklık 19°C olacak. En düşük sıcaklık ise 9°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %84 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 9.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı ise 18:04 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 3 Kasım Pazartesi, bulutlu bir başlangıcın ardından güneş açacak. Sıcaklıklar 22°C’ye yükselebilir. Nem oranı %84 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı yine 9.2 km/saat olarak öngörülüyor. 4 Kasım Salı günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. 5 Kasım Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 17°C civarında olacak. 6 Kasım Perşembe günü de yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 17°C seviyelerinde kalacak. 7 Kasım Cuma günü erken saatlerde sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 18°C civarında olacak. 8 Kasım Cumartesi hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C seviyelerinde gerçekleşecek.

Bu dönemde ani hava değişiklikleri sağlık açısından riskler getirebilir. Yüksek nem oranı ve düşük sıcaklıklar, solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Hasta bireylerin tedavi planlarına uyum göstermeleri önemlidir. Ayrıca, doktorlarıyla iletişimde kalmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler seçmeleri önemlidir. Hava koşullarını göz önünde bulundurmaları da yararlı olacaktır.