Balıkesir 02 Mayısıs Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece ise 9°C civarında seyredecek. 3 Mayıs Cumartesi ve 4 Mayıs Pazar günlerinde de benzer hava koşulları bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 21°C civarında, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. 5 Mayıs Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarının bulutlu ve sıcaklıkların 20°C civarında olacağı öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Uygun kıyafetler seçmelidirler. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir.