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Balıkesir 02 Mayısıs Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 02 Mayıs Cuma hava durumu belli oldu. Bugün Balıkesir'de hava durumu bulutlu geçecek.

Balıkesir 02 Mayısıs Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Balıkesir'de 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece ise 9°C civarında seyredecek. 3 Mayıs Cumartesi ve 4 Mayıs Pazar günlerinde de benzer hava koşulları bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 21°C civarında, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. 5 Mayıs Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarının bulutlu ve sıcaklıkların 20°C civarında olacağı öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Uygun kıyafetler seçmelidirler. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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