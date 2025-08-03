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Balıkesir 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 3 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak.

Balıkesir 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava açık ve az bulutlu. Sıcaklık ortalama 32°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek. Bu saatlerde daha serin bir hava bekleniyor. Rüzgarın hızı 25 km/saat civarında olacak. Rüzgar, genellikle güneydoğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Ağustos Pazartesi günü hava açık, sıcaklıklar 32°C civarında olacak. 5 Ağustos Salı günü de hava açık ve sıcaklıklar 32°C civarında seyredecek. 6 Ağustos Çarşamba günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 32°C civarında olacak. 7 Ağustos Perşembe günü hava açık. Sıcaklıklar 32°C civarında seyredecek. 8 Ağustos Cuma günü az bulutlu hava ve 32°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde sıcaklıklar yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Böylece yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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