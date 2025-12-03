Balıkesir 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde sisli bir atmosferle başlayacak. Gün içinde sıcaklık 12°C civarına çıkacak. Gece saatlerinde 2°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %99 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 0.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:11'dir. Gün batımı saati ise 17:43 olarak hesaplanmıştır.

4 Aralık Perşembe günü sağanak yağmurların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık gündüz 12°C, gece ise 4°C civarında olacak. 5 Aralık Cuma günü yer yer sağanakların devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece ise 6°C olarak tahmin ediliyor. 6 Aralık Cumartesi günü artan bulutlarla birlikte, hava sıcaklıklarının gündüz 15°C, gece ise 8°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanaklar sürecek. Gündüz sıcaklığı yine 12°C, gece ise 6°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik yaşanacak. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle 4 ve 5 Aralık tarihlerindeki yağışlar nedeniyle uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şemsiye bulundurmanız önerilir. Sıcaklıkların akşam saatlerinde düşeceği düşünülüyor. Yanınızda sıcak içecekler bulundurmanız rahatlık sağlayacaktır. Nem oranının yüksek olacağı bu günlerde sabahları sisli hava koşullarına dikkat etmelisiniz. Trafikte hız limitlerine uyulması da önemlidir.