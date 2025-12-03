HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde sisli bir ortamla başlayacak. Gün içinde sıcaklık 12°C'ye yükselecek, gece ise 2°C'ye düşmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı %99 seviyelerinde ölçülecek. 4 Aralık Perşembe günü sağanak yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar gündüz 12°C, gece 4°C olacak. Bu süreçte hava koşullarında değişkenlik yaşanacak, planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır.

Balıkesir 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Balıkesir'de 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde sisli bir atmosferle başlayacak. Gün içinde sıcaklık 12°C civarına çıkacak. Gece saatlerinde 2°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %99 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 0.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:11'dir. Gün batımı saati ise 17:43 olarak hesaplanmıştır.

4 Aralık Perşembe günü sağanak yağmurların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık gündüz 12°C, gece ise 4°C civarında olacak. 5 Aralık Cuma günü yer yer sağanakların devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece ise 6°C olarak tahmin ediliyor. 6 Aralık Cumartesi günü artan bulutlarla birlikte, hava sıcaklıklarının gündüz 15°C, gece ise 8°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanaklar sürecek. Gündüz sıcaklığı yine 12°C, gece ise 6°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik yaşanacak. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle 4 ve 5 Aralık tarihlerindeki yağışlar nedeniyle uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şemsiye bulundurmanız önerilir. Sıcaklıkların akşam saatlerinde düşeceği düşünülüyor. Yanınızda sıcak içecekler bulundurmanız rahatlık sağlayacaktır. Nem oranının yüksek olacağı bu günlerde sabahları sisli hava koşullarına dikkat etmelisiniz. Trafikte hız limitlerine uyulması da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulunduNehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu
İpsala'da hareketli saatler! Çiftçiler sınırı kapattı: Geçişler tamamen durduİpsala'da hareketli saatler! Çiftçiler sınırı kapattı: Geçişler tamamen durdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.