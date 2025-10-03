HABER

Balıkesir 03 Ekim Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 03 Ekim Cuma hava durumu hafif yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Balıkesir'de 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatleri hafif yağmurlu geçecek. Gündüz saatlerinde de hafif yağmur görülecek. Sıcaklık 22°C civarında olacak. Akşam ise hava az bulutlu olacak. Gece de az bulutlu bir hava bekleniyor. Bu dönemde sıcaklık 16°C civarında tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Sabah saati rüzgar 30 km/saat hızında olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar 32 km/saat hıza ulaşacak. Akşam saatlerinde rüzgar 17 km/saat hızına düşecek. Gece ise rüzgar 11 km/saat hıza inecek. Nem oranı sabah %74, gündüz %65 olacak. Akşam nem %74, gece ise %80 civarında tahmin ediliyor. Basınç değerleri sabah 989 hPa olacak. Gündüz 988 hPa, akşam 990 hPa, gece ise 991 hPa bekleniyor.

Cumartesi, 4 Ekim 2025’te hava durumu şöyle. Hafif yağmur görülecek. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık 13°C olacak. Rüzgar güney-güneydoğudan 8.07 km/saat hızında esecek. Nem oranı %62 civarında ölçülecek.

Pazar, 5 Ekim 2025’te açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22°C. En düşük sıcaklık 12°C olacak. Rüzgar batı-güneybatıdan 3.59 km/saat hızında esecek. Nem oranı %54 civarında olacak.

Pazartesi, 6 Ekim 2025’te parçalı az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olacak. Rüzgar kuzey yönünden 8.34 km/saat hızında esecek. Nem oranı %54 olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Balıkesir'de meydana gelecek yağışlar, gece yarısından itibaren etkili olmaya başlayacak. Bazı bölgelerde yağış miktarı metrekareye 100 kilograma kadar ulaşabilir. Bu nedenle vatandaşların tedbirli olmaları önemlidir. Özellikle kıyı ve iç kesimlerde sel, su baskını gibi tehlikeler oluşabilir.

Ayrıca, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve hortum riski de söz konusu. Bu tür hava koşullarında açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak ve araç kullanırken dikkatli olmak gereklidir. Kıyı bölgelerinde denize girmemek güvenlik açısından önem taşımaktadır.

Gelecek günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
