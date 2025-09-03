HABER

Balıkesir 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli geçecek.

Melih Kadir Yılmaz

Balıkesir'de 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 17°C olacak. Nem oranı %65 civarında. Rüzgar doğu yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, gün boyunca rahat bir hava sağlayacak. Akşam serinliğinde hafif bir ceket veya uzun kollu giysi tercih edilebilir.

4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığının 27°C, gece sıcaklığının ise 16°C olması bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü de benzer şekilde gündüz 27°C, gece 16°C sıcaklıklar öngörülüyor. 6 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 27°C, gece sıcaklığının 15°C olması tahmin ediliyor. 7 Eylül Pazar günü gündüz 26°C, gece 15°C sıcaklıklar bekleniyor. Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli olacak.

Eylül ayı boyunca Balıkesir'de ortalama gündüz sıcaklıkları 26.5°C, gece sıcaklıkları ise 15.5°C civarındadır. Nem oranı %60 civarındadır. Yağmurlu gün sayısı ortalama 3 gündür. Gün uzunluğu ise ayın başından sonuna kadar yaklaşık 1 saat 14 dakika azalır.

Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacaktır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlikler yaşanabilir. Bu zamanlarda yanınızda bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.

