Sivas’ta çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Sivas’ta 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 14.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 43. Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde ki bir apartmanın çatı katından yükselen alev ve dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında apartmanda bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatı kısmında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sivas
