Balıkesir 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu farklılık gösterecektir. Bandırma'da hava az bulutlu. En düşük sıcaklık 17,6°C. En yüksek sıcaklık ise 20,9°C olarak tahmin edilmektedir. Erdek'te de hava az bulutlu. En düşük sıcaklık 15,4°C. En yüksek sıcaklık 21,1°C olarak öngörülmektedir. Ayvalık'ta hafif sağanak yağmurlar beklenmektedir. En düşük sıcaklık 17,9°C. En yüksek sıcaklık 19,1°C olacaktır. Edremit ve İvrindi'de de hafif sağanak yağmurlu bir hava öngörülmektedir. Edremit'te en düşük sıcaklık 14,7°C, en yüksek 19,3°C. İvrindi'de ise en düşük 13,1°C, en yüksek 17,5°C tahmin edilmektedir. Burhaniye'de de hafif sağanak yağmur bekleniyor. Burhaniye'de en düşük sıcaklık 14,8°C, en yüksek 19,4°C olacaktır. Bu farklılıklar, Balıkesir'in coğrafi yapısından kaynaklanmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. Sıcaklık gündüzleri 20-22°C, geceleri ise 14-16°C arasında değişecektir. Bölge genelinde hafif yağmurlar görülecek. Parçalı bulutlu hava koşulları hakim olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hafif yağmurlara karşı şemsiye veya su geçirmeyen giysiler bulundurmak faydalıdır. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi buna göre planlayabilirsiniz. Bölgenin coğrafi özelliklerinden ötürü, deniz kenarındaki ilçelerde nem oranı yükselebilir. Nemli havaya karşı uygun kıyafetler tercih edilmelidir.