Balıkesir 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında olacaktır. Nem oranı %66, rüzgar hızı ise 18 km/saat beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmemektedir. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları 16°C civarında bekleniyor. 6 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları 15°C olarak tahmin edilmektedir. 7 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli kalacaktır. Yağış beklenmemektedir.

Sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Ayrıca, rüzgarın hızlanmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve partiküllerden korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.