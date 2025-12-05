HABER

Balıkesir 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 5 Aralık 2025 tarihli hava durumu değişkenliğini sürdürüyor. Sıcaklıkların 12°C ile 15°C arasında olacağı belirtilirken, yer yer sağanak bekleniyor. 6 Aralık'ta hava çok bulutlu olacak, sıcaklıklar 7°C ile 15°C arasında değişecek. 7 Aralık'taki sağanaklar için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Hava koşullarından olumsuz etkilenmemek adına uygun kıyafetler ve önlemler almak büyük önem taşıyor.

Melih Kadir Yılmaz

Balıkesir'de 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu yerel raporlara göre değişkenlik göstermektedir. Sıcaklıkların 12°C ile 15°C arasında olacağı, yer yer sağanakların etkili olacağı bildirilmektedir. Farklı raporlarda, hava koşullarının kapalı ve bulutlu olacağı belirtiliyor. Sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında değişecektir. Bu farklılık, hava tahminlerinin bölgesel olabileceğini göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde 6 Aralık Cumartesi günü hava çok bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 7°C ile 15°C arasında seyredecektir. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanakların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 12°C arasında değişecektir.

Hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle, vatandaşların hava durumunu takip etmesi önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almak, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmanızı sağlar. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Kaygan zeminlere dikkat etmek, olası kazaların önüne geçebilir. Sahilde vakit geçirenlerin, deniz seviyesindeki değişikliklere dikkat etmesi önerilmektedir.

Hava koşulları sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerekiyor. Ani sıcaklık değişimlerine karşı önlemler almak faydalı olacaktır.

