Balıkesir 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu yağmurlu olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının ise 14°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde Balıkesir'de ortalama gündüz sıcaklığı 22.2°C, gece sıcaklığı ise 16.3°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde de yağmurlu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu tarihlerde gündüz sıcaklıklarının 26°C, gece sıcaklıklarının 14°C civarında olması öngörülmektedir. Haziran ayı boyunca Balıkesir'de ortalama gündüz sıcaklığı 22.2°C, gece sıcaklığı ise 16.3°C olarak kaydedilmektedir.

Yağmurlu hava koşulları, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetler giyilmeli ve yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Sürüş sırasında yavaş ve dikkatli olunması gerekir. Evde kalınması gereken durumlarda, iç mekanların iyi havalandırılması önemlidir. Rutubet oluşumunun önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde yağmurlu hava koşulları devam edecektir. Hava durumuna uygun planlamalar yaparak ve gerekli önlemleri alarak, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirebilirsiniz.