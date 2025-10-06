HABER

Balıkesir 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif sağanak yağmurlarla geçecek.

Hazar Gönüllü

Balıkesir'de 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif sağanak yağmurlarla geçecek. Sıcaklık 23.5°C'ye kadar çıkacak. Nem oranı %89 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 3.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:09'da gerçekleşecek. Gün batımı saati ise 18:42 olarak hesaplanmıştır.

7 Ekim Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15.3°C ile 27.8°C arasında değişecek. Nem oranı %87. Rüzgar hızı 9.4 km/saat öngörülüyor. 8 Ekim Çarşamba günü bölgesel düzensiz yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 17°C arasında seyredecek. 9 Ekim Perşembe günü orta kuvvetli yağmurlar devam edecek. Sıcaklıklar 13°C ile 19°C olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler dikkat çekiyor. Mevsim geçişleri, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların artmasına neden olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Kronik hastalığı olan bireylerin hassasiyetleri de artabilir.

7 Ekim Salı günü hafif yağmur beklendiğinden şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Mevsim geçişlerine hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olabilir.

hava durumu Balıkesir
