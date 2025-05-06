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Balıkesir 06 Mayıs Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 06 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. Balıkesir'de hava durumu yağmurlu olacak.

Balıkesir 06 Mayıs Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Taner Şahin

Balıkesir'de, 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında, gece ise 10°C civarında bekleniyor. Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları gündüz 23.2°C, gece ise 11.9°C civarındadır.

7 Mayıs Çarşamba'dan itibaren hava durumu değişecek. Hava daha ılıman ve güneşli hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında seyredecek. Bu dönemde de Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları gündüz 23.2°C, gece ise 11.9°C civarındadır.

Gündüz saatlerinde 21°C civarı, gece ise 9°C civarında sıcaklıklar bekleniyor. Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları gündüz 23.2°C, gece 11.9°C civarındadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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