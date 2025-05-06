Balıkesir 06 Mayıs Salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de, 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında, gece ise 10°C civarında bekleniyor. Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları gündüz 23.2°C, gece ise 11.9°C civarındadır.

7 Mayıs Çarşamba'dan itibaren hava durumu değişecek. Hava daha ılıman ve güneşli hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında seyredecek. Bu dönemde de Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları gündüz 23.2°C, gece ise 11.9°C civarındadır.

Gündüz saatlerinde 21°C civarı, gece ise 9°C civarında sıcaklıklar bekleniyor. Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları gündüz 23.2°C, gece 11.9°C civarındadır.