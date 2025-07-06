Balıkesir 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığın 39°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 27 km/saat civarında olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklığın 40°C'ye ulaşması öngörülüyor. 8 Temmuz Salı günü sıcaklık 38°C civarında olacak. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 40°C'ye yükselmesi bekleniyor. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 35°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Sıcak havalarda güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu durum, cilt üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi, vücudun su dengesini korur. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda bulunmak sağlığı korur. Evde veya iş yerinde klima veya vantilatör kullanmak ortamı serin tutar. Sıcak havalarda yiyeceklerin bozulma riski artar. Bu nedenle, gıda güvenliğine özen göstermek gerekir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalıdır.