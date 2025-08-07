Balıkesir 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 41°C, gece sıcaklıkları ise 23°C civarında gerçekleşecek. Rüzgar orta şiddette esecek. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkate alınmalı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 8 Ağustos Cuma günü yine güneşli ve rüzgarlı hava olacak. Gündüz sıcaklıkları 41°C, gece sıcaklıkları 23°C civarında olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü hava biraz serinleyecek. Parçalı bulutlu ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 40°C, gece sıcaklıkları ise 24°C olarak öngörülüyor. 10 Ağustos Pazar günü hava tekrar güneşli ve rüzgarlı hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 42°C, gece sıcaklıkları 25°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar ve rüzgarlı koşullar, tarım sektörü için zorluklar yaratabilir. Sıcak hava, bitkilerin su ihtiyacını artırabilir. Bu durum, sulama gereksinimlerini yükseltebilir. Rüzgarın etkisiyle toprak erozyonu riski de artabilir. Bu nedenle çiftçilerin sulama programlarını gözden geçirmeleri önemlidir. Ayrıca, rüzgarın etkisini azaltmak için önlemler almaları gerekmektedir.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Yüksek sıcaklıklar, güneş çarpması ve dehidrasyon risklerini artırabilir. Etkinlikler sabah veya akşam serin saatlere planlanmalıdır. Bol su tüketimi ve uygun koruyucu giysilerin kullanılması önerilir.

Bu sıcak ve rüzgarlı hava koşulları, orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması gerekmektedir. Yangın güvenliği kurallarına titizlikle uyulması son derece önemlidir.