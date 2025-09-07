Balıkesir 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik bekleniyor. 8 Eylül Pazartesi günü gündüz hava sıcaklığının 27°C, gece ise 15°C olması tahmin ediliyor. 9 Eylül Salı günü de aynı sıcaklıklar bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü gündüz 27°C, gece 15°C civarında olacak.

Bu dönemde gündüz hava sıcaklıkları 26-27°C, geceleri ise 15-16°C civarında seyredecek. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Akşamları serinlikten korunmak için ceket veya hırka bulundurmanız önerilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Rüzgar hızının artması durumunda, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Eylül ayı boyunca hava sıcaklıkları genellikle 25-30°C arasında değişmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabileceğinden, yanınızda ekstra bir kat giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre yapmanıza yardımcı olacaktır.