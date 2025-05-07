Balıkesir 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerdir. Genellikle rahat bir hava koşulu sunar.

Önümüzdeki günlerde bazı değişiklikler görülecek. 8 Mayıs Perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. 9 Mayıs Cuma günü bulutlar arasında aralıklı olarak güneşin görünmesi tahmin ediliyor. 10 Mayıs Cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların olması muhtemel. 11 Mayıs Pazar günü sağanak ihtimali veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 12 Mayıs Pazartesi günü de sağanak yağış ya da gök gürültülü sağanak yağış olasılığı bulunuyor. 13 Mayıs Salı günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 10 ve 11 Mayıs'taki gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmelidir. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak, su birikintilerinden uzak durmak ve araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler bulundurmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.