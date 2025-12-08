Balıkesir 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu alçak bulutlarla geçecek. Sıcaklık 9°C ile 5°C arasında değişecek. Nem oranı %93 olacak. Rüzgar hızı ise 6 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18’dir. Gün batımı saati 17:41 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 9 Aralık Salı günü alçak bulutlar devam edecek. Sıcaklıklar 8°C ile 4°C arasında seyredecek. 10 Aralık Çarşamba günü de benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için su geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Rüzgarın hafif olacağı öngörülüyor. Yine de ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Uygun önlemler almanız sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.