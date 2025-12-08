HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 8 Aralık 2025 tarihinde alçak bulutlar hakim olacak ve hava sıcaklığı 9°C ile 5°C arasında seyredecek. Nem oranı %93 seviyesinde kalırken, hafif rüzgarın 6 km/s hızla esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Bu dönemde düşük sıcaklıklara karşı kalın giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Günlük aktivitelerde hava koşullarına dikkat etmek, sağlığınızı korumak açısından önem taşıyor.

Balıkesir 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Balıkesir'de 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu alçak bulutlarla geçecek. Sıcaklık 9°C ile 5°C arasında değişecek. Nem oranı %93 olacak. Rüzgar hızı ise 6 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18’dir. Gün batımı saati 17:41 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 9 Aralık Salı günü alçak bulutlar devam edecek. Sıcaklıklar 8°C ile 4°C arasında seyredecek. 10 Aralık Çarşamba günü de benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için su geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Rüzgarın hafif olacağı öngörülüyor. Yine de ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Uygun önlemler almanız sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Philips robot süpürgelerde anında 1000 TL indirimi başladı!Philips robot süpürgelerde anında 1000 TL indirimi başladı!
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haberŞanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haber

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.