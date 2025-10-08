HABER

Balıkesir 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik göstermektedir.

Melih Kadir Yılmaz

Balıkesir'de 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Balıkesir merkezde hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 14.3°C, en yüksek sıcaklık 27.9°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %84. Rüzgar hızı 7.9 km/saat. Basınç seviyesi ise 1003.7 mb'dir. Gün doğumu saati 07:11'dir. Gün batımı saati 18:40'tır.

Balya ilçesinde hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 10.1°C, en yüksek sıcaklık 14.8°C olarak öngörülmektedir. Nem oranı %86'dır. Rüzgar hızı 10.7 km/saat. Basınç seviyesi 980.4 mb'dir. Balya'da gün doğumu saati 07:13, gün batımı saati ise 18:41'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 9 Ekim Perşembe günü hafif yağmur görülmesi öngörülmektedir. 10 Ekim Cuma günü orta şiddetli yağmurların olacağı tahmin edilmektedir.

Bu dönemde bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar giyilmelidir. Sürücüler araçlarının lastik ve fren sistemlerini kontrol etmelidir. Yağmurlu havalarda daha dikkatli ve düşük hızda seyretmek önemlidir. Su birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Bu bölgelerden mümkünse uzak durulmalıdır. Evlerde su baskınlarına karşı pencerelerin ve kapıların sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Su tahliye sistemleri düzenli olarak temizlenmelidir. Hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

hava durumu Balıkesir
