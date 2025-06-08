Balıkesir 08 Haziran Pazar hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C, gece saatlerinde ise 15°C civarında gerçekleşecek. 9 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı yine 15°C olacak. 10 Haziran Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle açık kalacak.

Balıkesir'in Haziran ayı iklimi ortalama 22.2°C sıcaklık ile karakterizedir. En düşük sıcaklık 16.3°C, en yüksek sıcaklık ise 27.8°C'dir. Haziran ayında 33 mm yağış ve %56 nem oranı görülmektedir. Bu veriler, Haziran ayının ılıman ve hafif yağışlı geçtiğini göstermektedir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Zeminlerin kayganlaşabileceğini unutmamak gerekir. Dışarıda kalınacak zamanlarda 25°C civarı sıcaklıklar için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava açık kalacak ve sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.