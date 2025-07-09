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Balıkesir 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor.

Balıkesir 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Balıkesir'de 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 19°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın hızının 25 km/saat civarında olacağı ve yağış ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 10 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 32°C, 11 Temmuz Cuma günü 33°C ve 12 Temmuz Cumartesi günü 33°C civarında olması öngörülüyor. Bu günlerde güneşli ve rüzgarlı hava koşullarının hakim olacağı, yağış ihtimalinin ise düşük olduğu ifade ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumak açısından faydalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, kişisel konforu artıracak ve sağlık sorunlarının önüne geçecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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