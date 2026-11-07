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Yer: Çanakkale... Kafa kafaya çarpıştılar: Araçlar alev topuna döndü!

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir TIR ile otomobil arasında gerçekleşen kazada korkunç görüntüler oluştu. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza da 2 kişi hayatını kaybederken araçlar alev topuna döndü.

Yer: Çanakkale... Kafa kafaya çarpıştılar: Araçlar alev topuna döndü!

Korkunç kaza, dün saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Paşaköy yakınlarında bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, T.B. yönetimindeki TIR ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu otomobildeki alevler söndürüldü.

Yer: Çanakkale... Kafa kafaya çarpıştılar: Araçlar alev topuna döndü! 1

ALEV TOPUNA DÖNDÜ: 2 ÖLÜ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde sürücü ile yanındaki kişinin cansız bedenleri bulundu. Cenazeler, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan TIR şoförü T.B. ise kaldırıldığı aynı hastanede tedavi altına alındı. T.B’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yer: Çanakkale... Kafa kafaya çarpıştılar: Araçlar alev topuna döndü! 2

Hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesine çalışılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yer: Çanakkale... Kafa kafaya çarpıştılar: Araçlar alev topuna döndü! 3

Çarpışan iki araç alev topuna döndü.

Yer: Çanakkale... Kafa kafaya çarpıştılar: Araçlar alev topuna döndü! 4

Yer: Çanakkale... Kafa kafaya çarpıştılar: Araçlar alev topuna döndü! 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kaza
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