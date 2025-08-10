HABER

Balıkesir 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 10 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıkların hakim olacağı şekilde tahmin edilmektedir.

Balıkesir 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca sıcaklıkların 40°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Balıkesir'in Ağustos ayındaki ortalama değerlerinin üzerinde bulunuyor. Bu durum, bölgenin tipik yaz iklimine uygundur. Ağustos ayında Balıkesir'de ortalama sıcaklık 24.7°C, en düşük sıcaklık 19.2°C ve en yüksek sıcaklık 30.7°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların 33°C, 12 Ağustos Salı günü 32°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 32°C, 14 Ağustos Perşembe günü 32°C ve 15 Ağustos Cuma günü 32°C civarında olması bekleniyor. Bu sürede hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmemektedir.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde, öğle ve öğleden sonra, gölgede kalmak faydalı olacaktır. Doğrudan güneş ışığından kaçınmak gerekir. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınmak önemlidir. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Açık hava etkinlikleri sırasında, çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekli durumlarda serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan kullanımını dengeli yapmak önemlidir. Bu, hem bütçenize hem de çevreye katkı sağlayacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, kişisel sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Aynı zamanda çevrenizdeki diğer insanların güvenliğini sağlamanıza da destek olur.

